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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-'Ankabut 阿雅 10
Al-'Ankabut
10
29:10
ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولين جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ١٠
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌۭ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٠
وَمِنَ
ﱮ
ٱلنَّاسِ
ﱯ
مَن
ﱰ
يَقُولُ
ﱱ
ءَامَنَّا
ﱲ
بِٱللَّهِ
ﱳ
فَإِذَآ
ﱴ
أُوذِيَ
ﱵ
فِي
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
جَعَلَ
ﱸ
فِتۡنَةَ
ﱹ
ٱلنَّاسِ
ﱺ
كَعَذَابِ
ﱻ
ٱللَّهِۖ
ﱼﱽ
وَلَئِن
ﱾ
جَآءَ
ﱿ
نَصۡرٞ
ﲀ
مِّن
ﲁ
رَّبِّكَ
ﲂ
لَيَقُولُنَّ
ﲃ
إِنَّا
ﲄ
كُنَّا
ﲅ
مَعَكُمۡۚ
ﲆﲇ
أَوَلَيۡسَ
ﲈ
ٱللَّهُ
ﲉ
بِأَعۡلَمَ
ﲊ
بِمَا
ﲋ
فِي
ﲌ
صُدُورِ
ﲍ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲎ
١٠
ﲏ
有些人说：我们已信真主了。当他们为真主而受迫害的时候，他们把众人的迫害当做真主的刑罚。如果援助从你们的主降临，他们必定说：我们确是与你们同在一起的。难道真主不是知道世人的胸襟的吗？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。