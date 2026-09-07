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经注: An-Naml 27:92
An-Naml
92
27:92
وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين ٩٢
وَأَنْ أَتْلُوَا۟ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ٩٢
وَأَنۡ
ﱮ
أَتۡلُوَاْ
ﱯ
ٱلۡقُرۡءَانَۖ
ﱰﱱ
فَمَنِ
ﱲ
ٱهۡتَدَىٰ
ﱳ
فَإِنَّمَا
ﱴ
يَهۡتَدِي
ﱵ
لِنَفۡسِهِۦۖ
ﱶﱷ
وَمَن
ﱸ
ضَلَّ
ﱹ
فَقُلۡ
ﱺ
إِنَّمَآ
ﱻ
أَنَا۠
ﱼ
مِنَ
ﱽ
ٱلۡمُنذِرِينَ
ﱾ
٩٢
ﱿ
并宣读《古兰经》。谁遵循正道，谁自受其益；谁误入歧途，你对谁说：我只是一个警告者。
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنۡ أَتۡلُوَا۟ ٱلۡقُرۡءَانَۖ﴾ عَلَيْكُمْ تِلَاوَة الدَّعْوَى إلَى الْإِيمَان ﴿فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ﴾ لَهُ ﴿فَإِنَّمَا یَهۡتَدِی لِنَفۡسِهِۦۖ﴾ أَيْ لِأَجْلِهَا فَإِنَّ ثَوَاب اهْتِدَائِهِ لَهُ ﴿وَمَن ضَلَّ﴾ عَنْ الْإِيمَان وَأَخْطَأَ طَرِيق الْهُدَى ﴿فَقُلۡ﴾ لَهُ ﴿إِنَّمَاۤ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُنذِرِینَ ٩٢﴾ الْمُخَوِّفِينَ فَلَيْسَ عَلَيَّ إلَّا التَّبْلِيغ وَهَذَا قَبْل الْأَمْر بِالْقِتَالِ