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经注: An-Naml 27:91
An-Naml
91
27:91
انما امرت ان اعبد رب هاذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين ٩١
إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍۢ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٩١
إِنَّمَآ
ﱛ
أُمِرۡتُ
ﱜ
أَنۡ
ﱝ
أَعۡبُدَ
ﱞ
رَبَّ
ﱟ
هَٰذِهِ
ﱠ
ٱلۡبَلۡدَةِ
ﱡ
ٱلَّذِي
ﱢ
حَرَّمَهَا
ﱣ
وَلَهُۥ
ﱤ
كُلُّ
ﱥ
شَيۡءٖۖ
ﱦﱧ
وَأُمِرۡتُ
ﱨ
أَنۡ
ﱩ
أَكُونَ
ﱪ
مِنَ
ﱫ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱬ
٩١
ﱭ
（你说）：我只奉命崇拜这城市的主，他曾以这城市为禁地。万物都是他所有的。我亦奉命做一个归顺的人，
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّمَاۤ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلۡبَلۡدَةِ﴾ أَيْ مَكَّة ﴿ٱلَّذِی حَرَّمَهَا﴾ جَعَلَهَا حَرَمًا آمِنًا لَا يُسْفَك فِيهَا دَم إنْسَان وَلَا يُظْلَم فِيهَا أَحَد وَلَا يُصَاد صَيْدهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَذَلِكَ مِنْ النَّعَم عَلَى قُرَيْش أَهْلهَا فِي رَفْع اللَّه عَنْ بَلَدهمْ الْعَذَاب وَالْفِتَن الشَّائِعَة فِي جَمِيع بِلَاد الْعَرَب ﴿وَلَهُۥ﴾ تَعَالَى ﴿كُلُّ شَیۡءࣲۖ﴾ فَهُوَ رَبّه وَخَالِقه وَمَالِكه ﴿وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِینَ ٩١﴾ لِلَّهِ بِتَوْحِيدِهِ