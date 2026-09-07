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经注: An-Naml 27:91
An-Naml
91
27:91
انما امرت ان اعبد رب هاذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين ٩١
إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍۢ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٩١
إِنَّمَآ
ﱛ
أُمِرۡتُ
ﱜ
أَنۡ
ﱝ
أَعۡبُدَ
ﱞ
رَبَّ
ﱟ
هَٰذِهِ
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ٱلۡبَلۡدَةِ
ﱡ
ٱلَّذِي
ﱢ
حَرَّمَهَا
ﱣ
وَلَهُۥ
ﱤ
كُلُّ
ﱥ
شَيۡءٖۖ
ﱦﱧ
وَأُمِرۡتُ
ﱨ
أَنۡ
ﱩ
أَكُونَ
ﱪ
مِنَ
ﱫ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱬ
٩١
ﱭ
（你说）：我只奉命崇拜这城市的主，他曾以这城市为禁地。万物都是他所有的。我亦奉命做一个归顺的人，
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها يعني مكة التي عظم الله حرمتها ; أي جعلها حرما آمنا ; لا يسفك فيها دم ، ولا يظلم فيها أحد ، ولا يصاد فيها صيد ، ولا يعضد فيها شجر ; على ما تقدم بيانه في غير موضع . وقرأ ابن عباس : ( التي حرمها ) نعتا للبلدة وقراءة الجماعة ( الذي ) وهو في موضع نصب ، نعت ل ( رب ) ولو كان بالألف واللام لقلت : ( المحرمها ) فإن كانت نعتا للبلدة قلت ( المحرمها هو ) لا بد من إظهار المضمر مع الألف واللام ; لأن الفعل جرى على غير من هو له ; فإن قلت : الذي حرمها . لم تحتج أن تقول : هو . وله كل شيء خلقا وملكا وأمرت أن أكون من المسلمين أي من المنقادين لأمره ، الموحدين له