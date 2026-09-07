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经注: An-Naml 27:90
An-Naml
90
27:90
ومن جاء بالسيية فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ٩٠
وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠
وَمَن
ﱍ
جَآءَ
ﱎ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﱏ
فَكُبَّتۡ
ﱐ
وُجُوهُهُمۡ
ﱑ
فِي
ﱒ
ٱلنَّارِ
ﱓ
هَلۡ
ﱔ
تُجۡزَوۡنَ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
مَا
ﱗ
كُنتُمۡ
ﱘ
تَعۡمَلُونَ
ﱙ
٩٠
ﱚ
做恶的人，将匍匐着投入火狱：你们只受你们的行为的报酬。
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَن جَاۤءَ بِٱلسَّیِّئَةِ﴾ أَيْ الشِّرْك ﴿فَكُبَّتۡ وُجُوهُهُمۡ فِی ٱلنَّارِ﴾ بِأَنْ وَلِيَتْهَا وَذُكِرَتْ الْوُجُوه لِأَنَّهَا مَوْضِع الشَّرَف مِنْ الْحَوَاسّ فَغَيْرهَا مِنْ بَاب أَوْلَى وَيُقَال لَهُمْ تَبْكِيتًا ﴿هَلۡ﴾ مَا ﴿تُجۡزَوۡنَ إِلَّا﴾ جَزَاء ﴿مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٩٠﴾ مِنْ الشِّرْك وَالْمَعَاصِي قُلْ لَهُمْ