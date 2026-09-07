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经注: An-Naml 27:89
An-Naml
89
27:89
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍۢ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ٨٩
مَن
ﱁ
جَآءَ
ﱂ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﱃ
فَلَهُۥ
ﱄ
خَيۡرٞ
ﱅ
مِّنۡهَا
ﱆ
وَهُم
ﱇ
مِّن
ﱈ
فَزَعٖ
ﱉ
يَوۡمَئِذٍ
ﱊ
ءَامِنُونَ
ﱋ
٨٩
ﱌ
行善的人将获得更佳的报酬，在那日，他们将得免于恐怖。
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا
] ههر كهسێك چاكه بكات به ئیخڵاص و دڵسۆزیهوه ئهوه خوای گهوره لهوه باشتر پاداشتی ئهداتهوه [
وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (٨٩)
] وه چاكهكاران له ترسی ئهو ڕۆژه ئهمینن و ناترسێن [
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
] بهڵام ههر كهسێك خراپه ئهنجام بدات و شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار بدات و خراپهى زیاتر بێت له چاكه.