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经注: An-Naml 27:89
An-Naml
89
27:89
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يوميذ امنون ٨٩
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍۢ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ٨٩
مَن
ﱁ
جَآءَ
ﱂ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﱃ
فَلَهُۥ
ﱄ
خَيۡرٞ
ﱅ
مِّنۡهَا
ﱆ
وَهُم
ﱇ
مِّن
ﱈ
فَزَعٖ
ﱉ
يَوۡمَئِذٍ
ﱊ
ءَامِنُونَ
ﱋ
٨٩
ﱌ
行善的人将获得更佳的报酬，在那日，他们将得免于恐怖。
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Tafseer Jalalayn
﴿مَن جَاۤءَ بِٱلۡحَسَنَةِ﴾ أَيْ لَا إلَه إلَّا اللَّه يَوْم الْقِيَامَة ﴿فَلَهُۥ خَیۡرࣱ﴾ ثَوَاب ﴿مِّنۡهَا﴾ أَيْ بِسَبَبِهَا وَلَيْسَ لِلتَّفْضِيلِ إذْ لَا فِعْل خَيْر مِنْهَا وَفِي آيَة أُخْرَى {عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ} ﴿وَهُم﴾ الْجَاءُونَ بِهَا ﴿مِّن فَزَعِ یَوۡمِىِٕذٍ﴾ بِالْإِضَافَةِ وَكَسْر الْمِيم وَفَتْحهَا و{فَزَعࣲ} مُنَوَّنًا وَفَتْح الْمِيم ﴿ءَامِنُونَ ٨٩﴾