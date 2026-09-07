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经注: An-Naml 27:88
An-Naml
88
27:88
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ٨٨
وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨
وَتَرَى
ﳏ
ٱلۡجِبَالَ
ﳐ
تَحۡسَبُهَا
ﳑ
جَامِدَةٗ
ﳒ
وَهِيَ
ﳓ
تَمُرُّ
ﳔ
مَرَّ
ﳕ
ٱلسَّحَابِۚ
ﳖﳗ
صُنۡعَ
ﳘ
ٱللَّهِ
ﳙ
ٱلَّذِيٓ
ﳚ
أَتۡقَنَ
ﳛ
كُلَّ
ﳜ
شَيۡءٍۚ
ﳝﳞ
إِنَّهُۥ
ﳟ
خَبِيرُۢ
ﳠ
بِمَا
ﳡ
تَفۡعَلُونَ
ﳢ
٨٨
ﳣ
你见群山而以为都是固定的，其实群山都象行云样逝去。那是精制万物的真主的化工，他确是彻知你们的行为的。
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Tafseer Jalalayn
﴿وَتَرَى ٱلۡجِبَالَ﴾ تُبْصِرهَا وَقْت النَّفْخَة ﴿تَحۡسَبُهَا﴾ تَظُنّهَا ﴿جَامِدَةࣰ﴾ وَاقِفَة مَكَانهَا لِعِظَمِهَا ﴿وَهِیَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ﴾ الْمَطِر إذَا ضَرَبَتْهُ الرِّيح أَيْ تَسِير سَيْره حَتَّى تَقَع عَلَى الْأَرْض فَتَسْتَوِي بِهَا مَبْثُوثَة ثُمَّ تَصِير كَالْعِهْنِ ثُمَّ تَصِير هَبَاء مَنْثُورًا ﴿صُنۡعَ ٱللَّهِ﴾ مَصْدَر مُؤَكَّد لِمَضْمُونِ الْجُمْلَة قَبْله أُضِيفَ إلَى فَاعِله بَعْد حَذْف عَامِله أَيْ صَنَعَ اللَّه ذَلِكَ صنعًا ﴿ٱلَّذِیۤ أَتۡقَنَ﴾ أَحْكَمَ ﴿كُلَّ شَیۡءٍۚ﴾ صَنَعَهُ ﴿إِنَّهُۥ خَبِیرُۢ بِمَا یَفۡعَلُونَ ٨٨﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاء أَيْ أَعْدَاؤُهُ مِنْ الْمَعْصِيَة وَأَوْلِيَاؤُهُ مِنْ الطَّاعَة