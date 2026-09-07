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经注: An-Naml 27:87
An-Naml
87
27:87
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين ٨٧
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ٨٧
وَيَوۡمَ
ﲻ
يُنفَخُ
ﲼ
فِي
ﲽ
ٱلصُّورِ
ﲾ
فَفَزِعَ
ﲿ
مَن
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳂ
وَمَن
ﳃ
فِي
ﳄ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳅ
إِلَّا
ﳆ
مَن
ﳇ
شَآءَ
ﳈ
ٱللَّهُۚ
ﳉﳊ
وَكُلٌّ
ﳋ
أَتَوۡهُ
ﳌ
دَٰخِرِينَ
ﳍ
٨٧
ﳎ
在那日，将吹号角，除真主所意欲的外，凡在天上地下的都要恐怖，个个都要卑贱地来到真主那里。
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基拉特
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Tafsir Muyassar
واذكر -أيها الرسول- يوم يَنفخ الملَك في
«القرن»
ففزع مَن في السموات ومَن في الأرض فزعًا شديدًا مِن هول النفخة، إلا مَنِ استثناه الله ممن أكرمه وحفظه من الفزع، وكل المخلوقات يأتون إلى ربهم صاغرين مطيعين.