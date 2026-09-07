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经注: An-Naml 27:87
An-Naml
87
27:87
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين ٨٧
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ٨٧
وَيَوۡمَ
ﲻ
يُنفَخُ
ﲼ
فِي
ﲽ
ٱلصُّورِ
ﲾ
فَفَزِعَ
ﲿ
مَن
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﳂ
وَمَن
ﳃ
فِي
ﳄ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳅ
إِلَّا
ﳆ
مَن
ﳇ
شَآءَ
ﳈ
ٱللَّهُۚ
ﳉﳊ
وَكُلٌّ
ﳋ
أَتَوۡهُ
ﳌ
دَٰخِرِينَ
ﳍ
٨٧
ﳎ
在那日，将吹号角，除真主所意欲的外，凡在天上地下的都要恐怖，个个都要卑贱地来到真主那里。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
يخوف تعالى عباده ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن والكروب،
ومزعجات القلوب فقال:
{ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ }
بسبب النفخ فيه
{ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ }
أي: انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة له.
{ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ }
ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع.
{ وَكُلٌّ }
من الخلق عند النفخ في الصور
{ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ }
صاغرين ذليلين،
كما قال تعالى:
{ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا }
ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرءوسون في الذل والخضوع لمالك الملك.