登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naml 27:86
An-Naml
86
27:86
الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٨٦
أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٨٦
أَلَمۡ
ﲪ
يَرَوۡاْ
ﲫ
أَنَّا
ﲬ
جَعَلۡنَا
ﲭ
ٱلَّيۡلَ
ﲮ
لِيَسۡكُنُواْ
ﲯ
فِيهِ
ﲰ
وَٱلنَّهَارَ
ﲱ
مُبۡصِرًاۚ
ﲲﲳ
إِنَّ
ﲴ
فِي
ﲵ
ذَٰلِكَ
ﲶ
لَأٓيَٰتٖ
ﲷ
لِّقَوۡمٖ
ﲸ
يُؤۡمِنُونَ
ﲹ
٨٦
ﲺ
难道他们不知道吗？我以黑夜做他们的安息时间，以白昼做他们观看的时间，对于信道的民众其中确有许多迹象。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ
] ئایا نابینن ئێمه شهومان بۆیان داناوه بۆ هێمنی و پشوودان [
وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
] وه ڕۆژیشمان ڕووناك كردووه بۆ ئهوهی كه به دوای بژێوی ژیانیاندا بگهڕێن [
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٨٦)
] به دڵنیایى ئا ئهمانه ههمووی ئایهت و نیشانهن لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره بۆ كهسانێك كه ئیمان بێنن.