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经注: An-Naml 27:86
An-Naml
86
27:86
الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٨٦
أَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٨٦
أَلَمۡ
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يَرَوۡاْ
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أَنَّا
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جَعَلۡنَا
ﲭ
ٱلَّيۡلَ
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لِيَسۡكُنُواْ
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فِيهِ
ﲰ
وَٱلنَّهَارَ
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مُبۡصِرًاۚ
ﲲﲳ
إِنَّ
ﲴ
فِي
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ذَٰلِكَ
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لَأٓيَٰتٖ
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لِّقَوۡمٖ
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يُؤۡمِنُونَ
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٨٦
ﲺ
难道他们不知道吗？我以黑夜做他们的安息时间，以白昼做他们观看的时间，对于信道的民众其中确有许多迹象。
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基拉特
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العربية
Tafsir Muyassar
ألم ير هؤلاء المكذبون بآياتنا أنا جعلنا الليل يستقرُّون فيه وينامون، والنهار يبصرون فيه للسعي في معاشهم؟ إن في تصريفهما لَدلالة لقوم يؤمنون بكمال قدرة الله ووحدانيَّته وعظيم نعمه.