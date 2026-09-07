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经注: An-Naml 27:85
An-Naml
85
27:85
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
ﲡ
ٱلۡقَوۡلُ
ﲢ
عَلَيۡهِم
ﲣ
بِمَا
ﲤ
ظَلَمُواْ
ﲥ
فَهُمۡ
ﲦ
لَا
ﲧ
يَنطِقُونَ
ﲨ
٨٥
ﲩ
预言将对他们的不义而对他们实现，所以他们哑口无言。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hapo lithibiti juu yao neno la adhabu kwa sababu ya udhalimu wao na ukanushaji wao, na watakuwa hawatamki neno lenye hoja ya wao kujitetea nafsi zao ili kujiepushia adhabu kali iliyowashukia.