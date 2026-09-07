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经注: An-Naml 27:85
An-Naml
85
27:85
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
ﲡ
ٱلۡقَوۡلُ
ﲢ
عَلَيۡهِم
ﲣ
بِمَا
ﲤ
ظَلَمُواْ
ﲥ
فَهُمۡ
ﲦ
لَا
ﲧ
يَنطِقُونَ
ﲨ
٨٥
ﲩ
预言将对他们的不义而对他们实现，所以他们哑口无言。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
ووقع القول عليهم بما ظلموا أي وجب العذاب عليهم بظلمهم أي بشركهم . فهم لا ينطقون أي ليس لهم عذر ولا حجة . وقيل : يختم على أفواههم فلا ينطقون ; قاله أكثر المفسرين .