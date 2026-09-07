登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naml 27:84
An-Naml
84
27:84
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ٨٤
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤
حَتَّىٰٓ
ﲓ
إِذَا
ﲔ
جَآءُو
ﲕ
قَالَ
ﲖ
أَكَذَّبۡتُم
ﲗ
بِـَٔايَٰتِي
ﲘ
وَلَمۡ
ﲙ
تُحِيطُواْ
ﲚ
بِهَا
ﲛ
عِلۡمًا
ﲜ
أَمَّاذَا
ﲝ
كُنتُمۡ
ﲞ
تَعۡمَلُونَ
ﲟ
٨٤
ﲠ
等到他们来到（真主）那里的时候，他说：你们没有彻底知道我的迹象就加以否认吗？你们究竟做了什么呢？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
Вы должны были задуматься над ними, дабы уяснить для себя истину. Вы не имели права разглагольствовать о вещах, о которых у вас не было ни малейшего представления. Как вы могли отвергнуть послание, даже не ознакомившись с его содержанием? Что же вы наделали? Аллах задаст неверующим вопросы об их познаниях и деяниях, и тогда выяснится, что они использовали свои познания в борьбе с истиной, совершали свои деяния вопреки предписаниям Его посланников и посвящали их чему угодно и кому угодно, только не Ему.