登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naml 27:84
An-Naml
84
27:84
حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اماذا كنتم تعملون ٨٤
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِـَٔايَـٰتِى وَلَمْ تُحِيطُوا۟ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٤
حَتَّىٰٓ
ﲓ
إِذَا
ﲔ
جَآءُو
ﲕ
قَالَ
ﲖ
أَكَذَّبۡتُم
ﲗ
بِـَٔايَٰتِي
ﲘ
وَلَمۡ
ﲙ
تُحِيطُواْ
ﲚ
بِهَا
ﲛ
عِلۡمًا
ﲜ
أَمَّاذَا
ﲝ
كُنتُمۡ
ﲞ
تَعۡمَلُونَ
ﲟ
٨٤
ﲠ
等到他们来到（真主）那里的时候，他说：你们没有彻底知道我的迹象就加以否认吗？你们究竟做了什么呢？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
27:84至27:85节的经注
حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال الله:
أكذَّبْتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي، وبالآيات التي أقمتها دلالة على توحيدي واستحقاقي وحدي للعبادة ولم تحيطوا علمًا ببطلانها، حتى تُعرضوا عنها وتُكَذِّبوا بها، أم أي شيء كنتم تعملون؟ وحقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم وتكذيبهم، فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنفسهم ما حلَّ بهم من سوء العذاب.