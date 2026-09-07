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经注: An-Naml 27:83
An-Naml
83
27:83
ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ٨٣
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍۢ فَوْجًۭا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٣
وَيَوۡمَ
ﲇ
نَحۡشُرُ
ﲈ
مِن
ﲉ
كُلِّ
ﲊ
أُمَّةٖ
ﲋ
فَوۡجٗا
ﲌ
مِّمَّن
ﲍ
يُكَذِّبُ
ﲎ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲏ
فَهُمۡ
ﲐ
يُوزَعُونَ
ﲑ
٨٣
ﲒ
在那日，我将从每个民族中，集合一群不信我的迹象的人，而他们是被排列得整整齐齐的。
经注
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na siku tutakayokusanya- Siku ya Ufufuzi- katika kila jamii, kundi la watu, miongoni mwa wale wanaozikanusha aya zetu na hoja zetu, watazuiliwa wa mwanzo wao wachanganywe na wa mwisho wao, wapate kukusanyika wote, kisha waongozwe hadi pale pa kuhesabiwa.