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经注: An-Naml 27:82
An-Naml
82
27:82
۞ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ٨٢
۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٢
۞ وَإِذَا
ﱵ ﱶ
وَقَعَ
ﱷ
ٱلۡقَوۡلُ
ﱸ
عَلَيۡهِمۡ
ﱹ
أَخۡرَجۡنَا
ﱺ
لَهُمۡ
ﱻ
دَآبَّةٗ
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱾ
تُكَلِّمُهُمۡ
ﱿ
أَنَّ
ﲀ
ٱلنَّاسَ
ﲁ
كَانُواْ
ﲂ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲃ
لَا
ﲄ
يُوقِنُونَ
ﲅ
٨٢
ﲆ
当预言对他们实现的时候，我将使一种动物从地中出生，伤害他们，因为众人不信我的迹象。
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基拉特
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Al-Sa'di
Когда настанет предопределенный и обещанный день, Аллах выведет из земли животное. Оно не явится с небес, а выйдет из недр земли. Оно будет разговаривать с людьми и возвещать о том, что нечестивцы не верили в знамения Господа. Большинство людей не обладают твердыми знаниями и непреклонной верой в Его знамения, и поэтому появление так называемого «животного из земли» (даббат аль-ард) раскроет людям глаза на истину и положит конец их спорам и противоречиям. Пришествие этого животного является одним из больших признаков Судного часа и произойдет незадолго до конца света. Об этом пришествии говорится во многих достоверных хадисах Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, однако ни Священный Коран, ни пречистая Сунна не сообщают о том, как оно будет выглядеть. Тем не менее, известно, что оно будет одним из знамений Аллаха и будет разговаривать с людьми самым удивительным образом. Произойдет это, когда люди начнут оспаривать знамения своего Господа и когда над ними свершится Его Слово. Появление этого необычного животного станет доказательством правдивости верующих и обвинительным приговором для неверных.