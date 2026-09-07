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经注: An-Naml 27:82
An-Naml
82
27:82
۞ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ٨٢
۞ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٨٢
۞ وَإِذَا
ﱵ ﱶ
وَقَعَ
ﱷ
ٱلۡقَوۡلُ
ﱸ
عَلَيۡهِمۡ
ﱹ
أَخۡرَجۡنَا
ﱺ
لَهُمۡ
ﱻ
دَآبَّةٗ
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱾ
تُكَلِّمُهُمۡ
ﱿ
أَنَّ
ﲀ
ٱلنَّاسَ
ﲁ
كَانُواْ
ﲂ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲃ
لَا
ﲄ
يُوقِنُونَ
ﲅ
٨٢
ﲆ
当预言对他们实现的时候，我将使一种动物从地中出生，伤害他们，因为众人不信我的迹象。
经注
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基拉特
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Rebar Kurdish Tafsir
{ يهكێك له نيشانه گهورهكانى رۆژى قيامهت} [
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
] وه كاتێك كه سزا بهسهریاندا جێبهجێ ئهبێ یان ڕۆژی قیامهت كه نزیك ئهبێ [
أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ
] لهناو زهویهوه ئاژهڵێكیان بۆ دهرئهكهین [
تُكَلِّمُهُمْ
] كه قسهیان لهگهڵدا ئهكات كه یهكێكه له نیشانه گهورهكانی ڕۆژی قیامهت [
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (٨٢)
] كه به دڵنیایى خهڵكی یهقینیان نهبووه به ئایهتهكان و نیشانهو دهسهڵاتی ئێمه.