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经注: An-Naml 27:81
An-Naml
81
27:81
وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يومن باياتنا فهم مسلمون ٨١
وَمَآ أَنتَ بِهَـٰدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَـٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ٨١
وَمَآ
ﱥ
أَنتَ
ﱦ
بِهَٰدِي
ﱧ
ٱلۡعُمۡيِ
ﱨ
عَن
ﱩ
ضَلَٰلَتِهِمۡۖ
ﱪﱫ
إِن
ﱬ
تُسۡمِعُ
ﱭ
إِلَّا
ﱮ
مَن
ﱯ
يُؤۡمِنُ
ﱰ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﱱ
فَهُم
ﱲ
مُّسۡلِمُونَ
ﱳ
٨١
ﱴ
你绝不能引导瞎子离开迷误。你只能使信我的迹象的人，听你（讲道），他们因而诚意信道。
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基拉特
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العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Твоими верными последователями будут только праведники, которые уверовали в знамения Аллаха и подтверждают свою веру покорностью и праведными деяниями. Всевышний сказал: «Отвечают только те, кто внимает. А мертвых Аллах воскресит, после чего они будут возвращены к Нему» (6:36).