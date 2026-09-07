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经注: An-Naml 27:80
An-Naml
80
27:80
انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين ٨٠
إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ٨٠
إِنَّكَ
ﱙ
لَا
ﱚ
تُسۡمِعُ
ﱛ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﱜ
وَلَا
ﱝ
تُسۡمِعُ
ﱞ
ٱلصُّمَّ
ﱟ
ٱلدُّعَآءَ
ﱠ
إِذَا
ﱡ
وَلَّوۡاْ
ﱢ
مُدۡبِرِينَ
ﱣ
٨٠
ﱤ
你必定不能使死人听（你讲道）。你必定不能使退避的聋子听你召唤。
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
إنك -أيها الرسول- لا تقدر أن تُسمع الحق مَن طبع الله على قلبه فأماته، ولا تُسمع دعوتك مَن أصمَّ الله سمعه عن سماع الحق عند إدبارهم معرضين عنك، فإن الأصم لا يسمع الدعاء إذا كان مقبلا، فكيف إذا كان معرضًا عنه موليًا مدبرًا؟