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经注: An-Naml 27:80
An-Naml
80
27:80
انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين ٨٠
إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ٨٠
إِنَّكَ
ﱙ
لَا
ﱚ
تُسۡمِعُ
ﱛ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﱜ
وَلَا
ﱝ
تُسۡمِعُ
ﱞ
ٱلصُّمَّ
ﱟ
ٱلدُّعَآءَ
ﱠ
إِذَا
ﱡ
وَلَّوۡاْ
ﱢ
مُدۡبِرِينَ
ﱣ
٨٠
ﱤ
你必定不能使死人听（你讲道）。你必定不能使退避的聋子听你召唤。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
إنك لا تسمع الموتى يعني الكفار لتركهم التدبر ; فهم كالموتى لا حس لهم ولا عقل . وقيل : هذا فيمن علم أنه لا يؤمن . ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين يعني الكفار الذين هم بمنزلة الصم عن قبول المواعظ ; فإذا دعوا إلى الخير أعرضوا وولوا كأنهم لا يسمعون ; نظيره : صم بكم عمي كما تقدم . وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو : ( ولا يسمع ) بفتح الياء والميم ( الصم ) رفعا على الفاعل . الباقون ( تسمع ) مضارع ( أسمعت ) الصم نصبا .