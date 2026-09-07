登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naml 27:79
An-Naml
79
27:79
فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩
فَتَوَكَّلۡ
ﱐ
عَلَى
ﱑ
ٱللَّهِۖ
ﱒﱓ
إِنَّكَ
ﱔ
عَلَى
ﱕ
ٱلۡحَقِّ
ﱖ
ٱلۡمُبِينِ
ﱗ
٧٩
ﱘ
你应当信赖真主，你确是据有明白的真理的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۖ﴾ ثِقْ بِهِ ﴿إِنَّكَ عَلَى ٱلۡحَقِّ ٱلۡمُبِینِ ٧٩﴾ الدِّين الْبَيِّن فَالْعَاقِبَة لَك بِالنَّصْرِ عَلَى الْكُفَّار ثُمَّ ضَرَبَ أَمْثَالًا لَهُمْ بِالْمَوْتَى والصم وبالعمى فقال