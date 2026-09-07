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经注: An-Naml 27:79
An-Naml
79
27:79
فتوكل على الله انك على الحق المبين ٧٩
فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ٧٩
فَتَوَكَّلۡ
ﱐ
عَلَى
ﱑ
ٱللَّهِۖ
ﱒﱓ
إِنَّكَ
ﱔ
عَلَى
ﱕ
ٱلۡحَقِّ
ﱖ
ٱلۡمُبِينِ
ﱗ
٧٩
ﱘ
你应当信赖真主，你确是据有明白的真理的。
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基拉特
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
والفاء فى قوله - تعالى - : ( فَتَوَكَّلْ عَلَى الله . . ) للتفريع . أى : ما دمت قد عرفت ذلك - أيها الرسول الكريم - ففوض أمرك إلى العزيز العليم وحده ، وتوكل عليه دون سواه ، وبلغ رسالته دون أن تخشى أحدا إلا إياه .وجملة " إنك على الحق المبين " تعليل للتوكل على الله وحده .أى : توكل على الله - تعالى - وحده ، لأك - أيها الرسول الكريم - على الحق الواضح البين ، الذى لا تحوم حوله شبهة من باطل .