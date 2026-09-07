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经注: An-Naml 27:78
An-Naml
78
27:78
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
إِنَّ
ﱆ
رَبَّكَ
ﱇ
يَقۡضِي
ﱈ
بَيۡنَهُم
ﱉ
بِحُكۡمِهِۦۚ
ﱊﱋ
وَهُوَ
ﱌ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱍ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱎ
٧٨
ﱏ
你的主，必为他依照他的决定而裁判。他确是万能的，确是全知的。
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基拉特
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hakika Mola wako Anahukumu baina ya wanaotafautiana, miongoni mwa Wana wa Isrāīl na wasiokuwa wao, kwa uamuzi wake kati yao. Akamlipiza kwa kumtesa mtenda makosa na kumlipa mema mtenda wema. Na Yeye Ndiye Mwenye nguvu Anayeshinda, uamuzi Wake haurudishwi, Aliye Mjuzi, kwa hivyo ukweli na urongo hazimchanganyikii.