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经注: An-Naml 27:78
An-Naml
78
27:78
ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ٧٨
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٧٨
إِنَّ
ﱆ
رَبَّكَ
ﱇ
يَقۡضِي
ﱈ
بَيۡنَهُم
ﱉ
بِحُكۡمِهِۦۚ
ﱊﱋ
وَهُوَ
ﱌ
ٱلۡعَزِيزُ
ﱍ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱎ
٧٨
ﱏ
你的主，必为他依照他的决定而裁判。他确是万能的，确是全知的。
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আপনার রব তো তাঁর বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।