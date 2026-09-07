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经注: An-Naml 27:77
An-Naml
77
27:77
وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
وَإِنَّهُۥ لَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧
وَإِنَّهُۥ
ﱁ
لَهُدٗى
ﱂ
وَرَحۡمَةٞ
ﱃ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱄ
٧٧
ﱅ
这部《古兰经》对于信道者确是向导和恩惠。
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基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧)
] وه به دڵنیایى ئهم قورئانه هیدایهت و ڕهحمهته بۆ باوهڕداران.