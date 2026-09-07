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经注: An-Naml 27:77
An-Naml
77
27:77
وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
وَإِنَّهُۥ لَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧
وَإِنَّهُۥ
ﱁ
لَهُدٗى
ﱂ
وَرَحۡمَةٞ
ﱃ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱄ
٧٧
ﱅ
这部《古兰经》对于信道者确是向导和恩惠。
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa hakika, hii Qur’ani ni uongofu kutoka kwenye upotevu na ni rehema inayotoa kwenye adhabu kwa mwenye kuiamini na akajiongoza kwa uongofu wake.