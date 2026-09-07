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经注: An-Naml 27:76
An-Naml
76
27:76
ان هاذا القران يقص على بني اسراييل اكثر الذي هم فيه يختلفون ٧٦
إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٧٦
إِنَّ
ﳔ
هَٰذَا
ﳕ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﳖ
يَقُصُّ
ﳗ
عَلَىٰ
ﳘ
بَنِيٓ
ﳙ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﳚ
أَكۡثَرَ
ﳛ
ٱلَّذِي
ﳜ
هُمۡ
ﳝ
فِيهِ
ﳞ
يَخۡتَلِفُونَ
ﳟ
٧٦
ﳠ
这部《古兰经》，的确把以色列的后裔所争论的大部分的事理告诉他们。
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Tafsir Fathul Majid
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