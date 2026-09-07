登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naml 27:75
An-Naml
75
27:75
وما من غايبة في السماء والارض الا في كتاب مبين ٧٥
وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍۢ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍۢ مُّبِينٍ ٧٥
وَمَا
ﳉ
مِنۡ
ﳊ
غَآئِبَةٖ
ﳋ
فِي
ﳌ
ٱلسَّمَآءِ
ﳍ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﳎ
إِلَّا
ﳏ
فِي
ﳐ
كِتَٰبٖ
ﳑ
مُّبِينٍ
ﳒ
٧٥
ﳓ
天上地下，没有一件隐微的事物，不记录在一本明白的天经中。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Al-Sa'di
Речь идет о Хранимой скрижали, в которой содержатся достоверные сведения обо всем, что произошло и должно произойти вплоть до наступления Судного часа. Поэтому любое тайное или явное событие во Вселенной происходит в полном соответствии с записью, хранящейся в Ясном Писании.