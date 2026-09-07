登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naml 27:75
An-Naml
75
27:75
وما من غايبة في السماء والارض الا في كتاب مبين ٧٥
وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍۢ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍۢ مُّبِينٍ ٧٥
وَمَا
ﳉ
مِنۡ
ﳊ
غَآئِبَةٖ
ﳋ
فِي
ﳌ
ٱلسَّمَآءِ
ﳍ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﳎ
إِلَّا
ﳏ
فِي
ﳐ
كِتَٰبٖ
ﳑ
مُّبِينٍ
ﳒ
٧٥
ﳓ
天上地下，没有一件隐微的事物，不记录在一本明白的天经中。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَا مِنۡ غَاۤىِٕبَةࣲ فِی ٱلسَّمَاۤءِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ الْهَاء لِلْمُبَالَغَةِ أَيّ شَيْء فِي غَايَة الْخَفَاء عَلَى النَّاس ﴿إِلَّا فِی كِتَـٰبࣲ مُّبِینٍ ٧٥﴾ بَيِّن هُوَ اللَّوْح الْمَحْفُوظ وَمَكْنُون عِلْمه تَعَالَى وَمِنْهُ تَعْذِيب الكفار