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经注: An-Naml 27:75
An-Naml
75
27:75
وما من غايبة في السماء والارض الا في كتاب مبين ٧٥
وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍۢ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍۢ مُّبِينٍ ٧٥
وَمَا
ﳉ
مِنۡ
ﳊ
غَآئِبَةٖ
ﳋ
فِي
ﳌ
ٱلسَّمَآءِ
ﳍ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﳎ
إِلَّا
ﳏ
فِي
ﳐ
كِتَٰبٖ
ﳑ
مُّبِينٍ
ﳒ
٧٥
ﳓ
天上地下，没有一件隐微的事物，不记录在一本明白的天经中。
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基拉特
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ }
أي: خفية وسر من أسرار العالم العلوي والسفلي
{ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ }
قد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة، فكل حادث يحدث جلي أو خفي إلا وهو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ.