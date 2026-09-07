登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naml 27:74
An-Naml
74
27:74
وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ٧٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٤
وَإِنَّ
ﳀ
رَبَّكَ
ﳁ
لَيَعۡلَمُ
ﳂ
مَا
ﳃ
تُكِنُّ
ﳄ
صُدُورُهُمۡ
ﳅ
وَمَا
ﳆ
يُعۡلِنُونَ
ﳇ
٧٤
ﳈ
你的主，的确知道他们的胸中隐匿的和他们所表白的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ خواى گهوره ئاگاى له نهێنى و ئاشكرا ههيه} [
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٤)
] وه به دڵنیایى پهروهردگارت ئهزانێ چ شتێكیان له دڵیاندا شاردۆتهوه، وه چ شتێكیش دهرئهبڕن له وتهو كردهوه.