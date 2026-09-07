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经注: An-Naml 27:73
An-Naml
73
27:73
وان ربك لذو فضل على الناس ولاكن اكثرهم لا يشكرون ٧٣
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَإِنَّ
ﲵ
رَبَّكَ
ﲶ
لَذُو
ﲷ
فَضۡلٍ
ﲸ
عَلَى
ﲹ
ٱلنَّاسِ
ﲺ
وَلَٰكِنَّ
ﲻ
أَكۡثَرَهُمۡ
ﲼ
لَا
ﲽ
يَشۡكُرُونَ
ﲾ
٧٣
ﲿ
你的主对于世人，确是有大恩的，但他们大半是不感谢的。
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基拉特
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Al-Sa'di
Этими словами Всевышний Аллах напомнил людям о Своей величайшей щедрости и милости. Люди должны быть благодарными и признательными Аллаху, но очень часто все происходит как раз наоборот. Рабы Аллаха настолько увлекаются мирскими благами, что забывают о том, кто одарил их этими щедротами.