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经注: An-Naml 27:72
An-Naml
72
27:72
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ٧٢
قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ٧٢
قُلۡ
ﲫ
عَسَىٰٓ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَكُونَ
ﲮ
رَدِفَ
ﲯ
لَكُم
ﲰ
بَعۡضُ
ﲱ
ٱلَّذِي
ﲲ
تَسۡتَعۡجِلُونَ
ﲳ
٧٢
ﲴ
你说：你们要求早日实现的，或许有一部分是临近你们的。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Waambie, ewe Mtume, «Huenda yakawa ni karibu kwenu baadhi ya yale mnayoyafanyia haraka ya adhabu ya Mwenyezi Mungu.»