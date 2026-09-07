登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naml 27:71
An-Naml
71
27:71
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٧١
وَيَقُولُونَ
ﲣ
مَتَىٰ
ﲤ
هَٰذَا
ﲥ
ٱلۡوَعۡدُ
ﲦ
إِن
ﲧ
كُنتُمۡ
ﲨ
صَٰدِقِينَ
ﲩ
٧١
ﲪ
他们说：这个警告什么时候实现呢？如果你们是诚实的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na washirikina wa watu wako, ewe Mtume, wanasema «Itakuwa lini ahadi hii ya adhabu mnayotuahidi kwayo, wewe na wafuasi wako, mkiwa nyinyi ni wakweli katika yale mnayotuahidi?»