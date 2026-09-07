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经注: An-Naml 27:71
An-Naml
71
27:71
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٧١
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٧١
وَيَقُولُونَ
ﲣ
مَتَىٰ
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ﲩ
٧١
ﲪ
他们说：这个警告什么时候实现呢？如果你们是诚实的。
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基拉特
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Al-Qurtubi
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أي وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا إن كنتم صادقين .