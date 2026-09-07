登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naml 27:70
An-Naml
70
27:70
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ٧٠
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠
وَلَا
ﲙ
تَحۡزَنۡ
ﲚ
عَلَيۡهِمۡ
ﲛ
وَلَا
ﲜ
تَكُن
ﲝ
فِي
ﲞ
ضَيۡقٖ
ﲟ
مِّمَّا
ﲠ
يَمۡكُرُونَ
ﲡ
٧٠
ﲢ
你不要为他们的（悖逆）而忧愁，不要为他们的计谋而烦闷。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Usiwe na masikitiko juu ya kukupa mgongo kwao, hao washirikina, na kukukanusha, na usiwe na dhiki moyo wako juu ya vitimbi vyao wanavyokufanyia, kwani Mwenyezi Mungu ni Mwenye kukupa ushindi juu yao.