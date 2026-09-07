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经注: An-Naml 27:70
An-Naml
70
27:70
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ٧٠
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍۢ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ٧٠
وَلَا
ﲙ
تَحۡزَنۡ
ﲚ
عَلَيۡهِمۡ
ﲛ
وَلَا
ﲜ
تَكُن
ﲝ
فِي
ﲞ
ضَيۡقٖ
ﲟ
مِّمَّا
ﲠ
يَمۡكُرُونَ
ﲡ
٧٠
ﲢ
你不要为他们的（悖逆）而忧愁，不要为他们的计谋而烦闷。
经注
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答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
أي:
لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم، فإنك لو علمت ما فيهم من الشر وأنهم لا يصلحون للخير، لم تأس ولم تحزن، ولا يضق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم فإن مكرهم سيعود عاقبته عليهم،
{ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ }