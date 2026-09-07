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经注: An-Naml 27:69
An-Naml
69
27:69
قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٦٩
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٦٩
قُلۡ
ﲏ
سِيرُواْ
ﲐ
فِي
ﲑ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲒ
فَٱنظُرُواْ
ﲓ
كَيۡفَ
ﲔ
كَانَ
ﲕ
عَٰقِبَةُ
ﲖ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲗ
٦٩
ﲘ
你说：你们应当在地面上旅行，因而观察犯罪人的结局是怎样的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。