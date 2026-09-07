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经注: An-Naml 27:69
An-Naml
69
27:69
قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٦٩
قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٦٩
قُلۡ
ﲏ
سِيرُواْ
ﲐ
فِي
ﲑ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲒ
فَٱنظُرُواْ
ﲓ
كَيۡفَ
ﲔ
كَانَ
ﲕ
عَٰقِبَةُ
ﲖ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﲗ
٦٩
ﲘ
你说：你们应当在地面上旅行，因而观察犯罪人的结局是怎样的。
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Waambie, ewe Mtume, hawa wakanushaji, «Tembeeni kwenye ardhi mziangalie nyumba za wahalifu waliokuwa kabla yenu muone ulikuwa vipi mwisho wa wenye kuwakanusha Mitume? Mwenyezi Mungu Aliwaangamiza kwa ukanushaji wao, na Mwenyezi Mungu Atawafanya nyinyi kama wao iwapo hamtaamini.»