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经注: An-Naml 27:68
An-Naml
68
27:68
لقد وعدنا هاذا نحن واباونا من قبل ان هاذا الا اساطير الاولين ٦٨
لَقَدْ وُعِدْنَا هَـٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٦٨
لَقَدۡ
ﲂ
وُعِدۡنَا
ﲃ
هَٰذَا
ﲄ
نَحۡنُ
ﲅ
وَءَابَآؤُنَا
ﲆ
مِن
ﲇ
قَبۡلُ
ﲈ
إِنۡ
ﲉ
هَٰذَآ
ﲊ
إِلَّآ
ﲋ
أَسَٰطِيرُ
ﲌ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲍ
٦٨
ﲎ
我们和我们的祖先，以前确已听过这一类的恐吓，这个只是古人的神话。
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基拉特
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العربية
Tafsir Muyassar
لقد وُعدنا هذا البعث نحن وآباؤنا مِن قبل، فلم نر لذلك حقيقة ولم نؤمن به، ما هذا الوعد إلا مما سطَّره الأولون من الأكاذيب في كتبهم وافتروه.