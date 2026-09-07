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经注: An-Naml 27:68
An-Naml
68
27:68
لقد وعدنا هاذا نحن واباونا من قبل ان هاذا الا اساطير الاولين ٦٨
لَقَدْ وُعِدْنَا هَـٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٦٨
لَقَدۡ
ﲂ
وُعِدۡنَا
ﲃ
هَٰذَا
ﲄ
نَحۡنُ
ﲅ
وَءَابَآؤُنَا
ﲆ
مِن
ﲇ
قَبۡلُ
ﲈ
إِنۡ
ﲉ
هَٰذَآ
ﲊ
إِلَّآ
ﲋ
أَسَٰطِيرُ
ﲌ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﲍ
٦٨
ﲎ
我们和我们的祖先，以前确已听过这一类的恐吓，这个只是古人的神话。
经注
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Qurtubi
قوله تعالى : لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين تقدم في سورة ( المؤمنون ) وكانت الأنبياء يقربون أمر البعث في التحذير ; وكل ما هو آت فقريب .