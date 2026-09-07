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经注: An-Naml 27:67
An-Naml
67
27:67
وقال الذين كفروا ااذا كنا ترابا واباونا اينا لمخرجون ٦٧
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًۭا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٦٧
وَقَالَ
ﱸ
ٱلَّذِينَ
ﱹ
كَفَرُوٓاْ
ﱺ
أَءِذَا
ﱻ
كُنَّا
ﱼ
تُرَٰبٗا
ﱽ
وَءَابَآؤُنَآ
ﱾ
أَئِنَّا
ﱿ
لَمُخۡرَجُونَ
ﲀ
٦٧
ﲁ
不信道的人说：难道我们和我们的祖先还要被复活起来吗？
经注
层
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反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na walisema wale waliokanusha upweke wa Mwenyezi Mungu, «Je, sisi na wazazi wetu tutafufuliwa, tukiwa hai kama tulivyo, baada ya kufa kwetu, baada ya sisi kuwa mchanga?