登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Naml 27:67
An-Naml
67
27:67
وقال الذين كفروا ااذا كنا ترابا واباونا اينا لمخرجون ٦٧
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًۭا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ٦٧
وَقَالَ
ﱸ
ٱلَّذِينَ
ﱹ
كَفَرُوٓاْ
ﱺ
أَءِذَا
ﱻ
كُنَّا
ﱼ
تُرَٰبٗا
ﱽ
وَءَابَآؤُنَآ
ﱾ
أَئِنَّا
ﱿ
لَمُخۡرَجُونَ
ﲀ
٦٧
ﲁ
不信道的人说：难道我们和我们的祖先还要被复活起来吗？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
وقال الذين جحدوا وحدانية الله:
أنحن وآباؤنا مبعوثون أحياء كهيئتنا من بعد مماتنا بعد أن صرنا ترابًا؟