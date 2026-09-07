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经注: An-Naml 27:66
An-Naml
66
27:66
بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ٦٦
بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّۢ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ٦٦
بَلِ
ﱧ
ٱدَّٰرَكَ
ﱨ
عِلۡمُهُمۡ
ﱩ
فِي
ﱪ
ٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﱫﱬ
بَلۡ
ﱭ
هُمۡ
ﱮ
فِي
ﱯ
شَكّٖ
ﱰ
مِّنۡهَاۖ
ﱱﱲ
بَلۡ
ﱳ
هُم
ﱴ
مِّنۡهَا
ﱵ
عَمُونَ
ﱶ
٦٦
ﱷ
难道他们关于后世的知识已经成熟了吗？不然，他们对于后世是怀疑的。不然，他们对于后世是盲目的。
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基拉特
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Tafsir Muyassar
27:65至27:66节的经注
قل -أيها الرسول-
لهم:
لا يعلم أحد في السموات ولا في الأرض ما استأثر الله بعلمه من المغيَّبات، ولا يدرون متى هم مبعوثون مِن قبورهم عند قيام الساعة؟ بل تكامل علمهم في الآخرة، فأيقنوا بالدار الآخرة، وما فيها مِن أهوال حين عاينوها، وقد كانوا في الدنيا في شك منها، بل عميت عنها بصائرهم.