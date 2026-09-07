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经注: An-Naml 27:65
An-Naml
65
27:65
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ٦٥
قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥
قُل
ﱗ
لَّا
ﱘ
يَعۡلَمُ
ﱙ
مَن
ﱚ
فِي
ﱛ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱜ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱝ
ٱلۡغَيۡبَ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
ٱللَّهُۚ
ﱠﱡ
وَمَا
ﱢ
يَشۡعُرُونَ
ﱣ
أَيَّانَ
ﱤ
يُبۡعَثُونَ
ﱥ
٦٥
ﱦ
你说：除真主外，在天地间的，不知幽玄，他们不知道什么时候复活。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sema, ewe Mtume, kuwaambia wao, «Hakuna yoyote ajuwaye, mbinguni wala ardhini, jambo lolote lililofichika ambalo Mwenyezi Mungu Amejihusisha Mwenyewe kulijua. Na wao hawajui ni lini watafufuliwa kutoka makaburini mwao wakati wa Kiyama kusimama.»