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经注: An-Naml 27:65
An-Naml
65
27:65
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ٦٥
قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥
قُل
ﱗ
لَّا
ﱘ
يَعۡلَمُ
ﱙ
مَن
ﱚ
فِي
ﱛ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱜ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱝ
ٱلۡغَيۡبَ
ﱞ
إِلَّا
ﱟ
ٱللَّهُۚ
ﱠﱡ
وَمَا
ﱢ
يَشۡعُرُونَ
ﱣ
أَيَّانَ
ﱤ
يُبۡعَثُونَ
ﱥ
٦٥
ﱦ
你说：除真主外，在天地间的，不知幽玄，他们不知道什么时候复活。
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基拉特
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Tafsir Muyassar
27:65至27:66节的经注
قل -أيها الرسول-
لهم:
لا يعلم أحد في السموات ولا في الأرض ما استأثر الله بعلمه من المغيَّبات، ولا يدرون متى هم مبعوثون مِن قبورهم عند قيام الساعة؟ بل تكامل علمهم في الآخرة، فأيقنوا بالدار الآخرة، وما فيها مِن أهوال حين عاينوها، وقد كانوا في الدنيا في شك منها، بل عميت عنها بصائرهم.