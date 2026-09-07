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经注: An-Naml 27:64
An-Naml
64
27:64
امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض االاه مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ٦٤
أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٦٤
أَمَّن
ﱁ
يَبۡدَؤُاْ
ﱂ
ٱلۡخَلۡقَ
ﱃ
ثُمَّ
ﱄ
يُعِيدُهُۥ
ﱅ
وَمَن
ﱆ
يَرۡزُقُكُم
ﱇ
مِّنَ
ﱈ
ٱلسَّمَآءِ
ﱉ
وَٱلۡأَرۡضِۗ
ﱊﱋ
أَءِلَٰهٞ
ﱌ
مَّعَ
ﱍ
ٱللَّهِۚ
ﱎﱏ
قُلۡ
ﱐ
هَاتُواْ
ﱑ
بُرۡهَٰنَكُمۡ
ﱒ
إِن
ﱓ
كُنتُمۡ
ﱔ
صَٰدِقِينَ
ﱕ
٦٤
ﱖ
还是那创造万物，然后加以复造，并从天上地下供你们给养者呢？除真主外，难道还有应受崇拜的吗？你说：你们拿你们的证据来吧，如果你们是诚实的。
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Tafseer Jalalayn
﴿أَمَّن یَبۡدَؤُا۟ ٱلۡخَلۡقَ﴾ فِي الْأَرْحَام مِنْ نُطْفَة ﴿ثُمَّ یُعِیدُهُۥ﴾ بَعْد الْمَوْت وَإِنْ لَمْ تَعْتَرِفُوا بِالْإِعَادَةِ لِقِيَامِ الْبَرَاهِين عَلَيْهَا ﴿وَمَن یَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاۤءِ﴾ بِالْمَطَرِ ﴿وَٱلۡأَرۡضِۗ﴾ بِالنَّبَاتِ ﴿أَءِلَـٰهࣱ مَّعَ ٱللَّهِۚ﴾ أَيْ لَا يَفْعَل شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ إلَّا اللَّه وَلَا إلَه مَعَهُ ﴿قُلۡ﴾ يَا مُحَمَّد ﴿هَاتُوا۟ بُرۡهَـٰنَكُمۡ﴾ حُجَّتكُمْ ﴿إِن كُنتُمۡ صَـٰدِقِینَ ٦٤﴾ أَنَّ مَعِي إلَهًا فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ وَسَأَلُوهُ عَنْ وَقْت قِيَام السَّاعَة فَنَزَلَ