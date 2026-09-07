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经注: An-Naml 27:63
An-Naml
63
27:63
امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته االاه مع الله تعالى الله عما يشركون ٦٣
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٦٣
أَمَّن
ﲺ
يَهۡدِيكُمۡ
ﲻ
فِي
ﲼ
ظُلُمَٰتِ
ﲽ
ٱلۡبَرِّ
ﲾ
وَٱلۡبَحۡرِ
ﲿ
وَمَن
ﳀ
يُرۡسِلُ
ﳁ
ٱلرِّيَٰحَ
ﳂ
بُشۡرَۢا
ﳃ
بَيۡنَ
ﳄ
يَدَيۡ
ﳅ
رَحۡمَتِهِۦٓۗ
ﳆﳇ
أَءِلَٰهٞ
ﳈ
مَّعَ
ﳉ
ٱللَّهِۚ
ﳊﳋ
تَعَٰلَى
ﳌ
ٱللَّهُ
ﳍ
عَمَّا
ﳎ
يُشۡرِكُونَ
ﳏ
٦٣
ﳐ
还是那在陆海的重重黑暗中引导你们，在降其恩惠之前，使风为传佳音者呢？除真主外，难道还有应受崇拜的吗？真主超乎他们用来配他的。
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم انتقلت السورة الكريمة - للمرة الرابعة - إلى لفت أنظارهم إلى نعمه - سبحانه - عليهم فى أسفارهم فقال - تعالى - : ( أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ البر والبحر ) .أى : وقولوا لنا - أيها المشركون- : من الذى يرشدكم فى أسفاركم إلى المكان الذى تريدون الذهاب إليه ، عندما تلتبس عليكم الطرق ، وأنتم بين ظلمات البحر وأمواجه ، أو وأنتم فى متاهات الأرض وفجاجها .وقولوا لنا : ( وَمَن يُرْسِلُ الرياح بُشْرَاً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ) أى : ومن الذى يرسل لكم الرياح لتكون مبشرات بقرب نزول المطر ، الذى هو رحمة من الله - تعالى - لكم ، بعد أن أصابكم اليأس والقنوط؟( أإله مَّعَ الله ) هو الذى فعل ذلك ، كلا ، فما فعل ذلك أحد سواه .وقوله - سبحانه - : ( تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ ) تأكيد لوحدانيته وقدرته وتنزيه له - تعالى - عن الشرك والشركاء .أى : تنزه الله وتقدس عن شرك هؤلاء المشركين ، فهو الواحد الأحد فى ذاته ، وفى صفاته ، وفى أفعاله .